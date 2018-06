São Paulo (dpa) - Zwei Jahre nach dem WM-Triumph der Nationalmannschaft greift der DFB-Nachwuchs im legendären Maracanã-Stadion erstmals nach Olympia-Gold. Dank eines 2:0-Sieges im Halbfinale gegen Nigeria zogen die deutschen Fußballer wie die DFB-Frauen ins Endspiel der Olympischen Spiele in Rio ein und haben schon vor dem Duell mit Gastgeber Brasilien mindestens Silber sicher. Vor 41 000 Zuschauern in São Paulo erzielten Lukas Klostermann in der 9. Minute und Nils Petersen die Tore für das Team von Trainer Horst Hrubesch. Nie zuvor stand eine DFB-Auswahl im olympischen Finale.

