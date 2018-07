Riad (AFP) Bei einem Raketenangriff durch jemenitische Rebellen sind am Dienstag in Saudi-Arabien sieben Zivilisten getötet worden. Die Rakete schlug in der Stadt Nadschran im Süden von Saudi-Arabien ein, wie die amtliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf den Zivilschutz berichtete. Es war die höchste Opferzahl von Zivilisten bei einem Angriff, seit das sunnitische Königreich im März 2015 in dem Konflikt im Jemen eingriff.

