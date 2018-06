Köln (SID) - Die Olympia-Zweite Angelique Kerber aus Kiel startet am Mittwoch in das Tennisturnier in Cincinnati/USA. Nach einem Freilos in der ersten Runde kann die Australian-Open-Gewinnerin aufgrund der verletzungsbedingten Absage der US-Weltranglistenersten Serena Williams im Falle des Titelgewinns bei dem Vorbereitungsturnier auf die US Open die 22-malige Grand-Slam-Siegerin von der Spitzenposition im Computerranking verdrängen.

Ohne den langzeitverletzten deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger kämpft der italienische Spitzenklub AS Rom beim FC Porto im Hinspiel der Qualifikation zur Champions League am Mittwochabend um eine gute Ausgangslage. Gleichzeitig empfängt unter anderem der FC Villarreal, Europa-League-Halbfinalist der abgelaufenen Saison, den französischen Erstligisten AS Monaco. Die Partien beginnen um 20.45 Uhr. Die Rückspiele finden kommenden Dienstag statt.