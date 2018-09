Madrid (AFP) Eine mit Ermittlungen zu Verbrechen während des spanischen Bürgerkriegs (1936-39) befasste argentinische Richterin will Licht in die Ermordung des spanischen Lyrikers und Dramatikers Federico García Lorca vor 80 Jahren bringen. Wie der Verband für die Aufarbeitung der geschichtlichen Erinnerung (ARMH) am Donnerstag in Madrid mitteilte, will María Servini von der spanischen Regierung sämtliche zu dem Fall in den Archiven vorhandenen Unterlagen anfordern und zu diesem Zweck möglicherweise bald selbst nach Spanien reisen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.