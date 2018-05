Köln (dpa) - Nach einem ersten Tag für die Fachpresse öffnet die Computer- und Videospielmesse Gamescom in Köln heute für alle Besucher. Hunderttausende Spielefans werden bis zum Sonntag erwartet. Die Schlangen an den Eingängen zur Gamescom könnten nicht nur deshalb sehr lang werden. Denn die Messe hat ihre Sicherheitsmaßnahmen nach den jüngsten Terror-Anschlägen hochgefahren und die Besucher bereits vorab gebeten, Gepäck wenn möglich zu Hause zu lassen. Rollenspieler - sogenannte Cosplayer - müssen auf ihre Waffennachbildungen in diesem Jahr ganz verzichten, um niemanden zu erschrecken.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.