Frankfurt/Main (AFP) Mehr politische Unterstützung für den Finanzplatz Frankfurt am Main hat der Bundesverband deutscher Banken BdB gefordert. "Frankfurt kann von einem Austritt Großbritanniens aus der EU profitieren", erklärte der Präsident des Bankenverbands, Michael Kemmer, am Donnerstag in Frankfurt am Main. Die Stadt könne dabei als "kontinentaler EU-Partner von London" an Gewicht gewinnen.

