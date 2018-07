Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat Russlands Bereitschaft begrüßt, angesichts der humanitären Krise in Aleppo wöchentlich eine 48-stündige Feuerpause in der nordsyrischen Stadt einzuhalten. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es dazu am Donnerstagabend, Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) begrüße die Ankündigung. Sie sei "ein entscheidender Schritt, um die Menschen vor Ort mit den dringend benötigten Nahrungsmitteln, medizinischer Hilfe und sauberem Wasser versorgen zu können".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.