Karlsruhe (AFP) Wer seinen bürgerlichen Namen für eine eigene Präsenz im Internet nutzen will, muss es sich nicht gefallen lassen, wenn der entsprechende Domainname ungenutzt blockiert wird. Nur andere Personen mit demselben Namen haben gegebenenfalls Vorrang, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Donnerstag in Karlsruhe veröffentlichten Urteil entschied. (Az: I ZR 185/14)

