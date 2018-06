Berlin (AFP) Der CDU-Außenpolitiker Elmar Brok hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zu einer kritischeren Haltung gegenüber Russland aufgefordert. Steinmeier habe in seiner Rede bei dem Russlandbesuch am Montag vor allem die Positionen des Kreml genannt, diesen aber nicht widersprochen, bemängelte Brok in einem Gastbeitrag für die "Bild" (Donnerstagsausgabe).

