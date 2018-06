Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) erhoben. Dem 22-jährigen Deutschen Tarik S. wird unter anderem die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und das Vorbereiten einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zur Last gelegt, wie die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Er soll sich deshalb vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten.

