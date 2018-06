Münster (AFP) Nur mit einem Handtuch bekleidet haben Polizisten in Münster eine junge Fahrerin hinter dem Steuer angetroffen. Die Beamten hatten die 24-Jährige kontrolliert, weil sie in Schlangenlinien gefahren war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die offenbar angetrunkene Frau, die auch Medikamente genommen hatte, präsentierte den Polizisten zudem einen gefälschten Ausweis.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.