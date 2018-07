Berlin (AFP) Einen Tag nach der Festnahme eines Mannes wegen des Verdachts von Anschlagsvorbereitungen in Eisenhüttenstadt ist der Fortgang des Verfahrens zunächst weiter unklar gewesen. "Die Staatsanwaltschaft muss bis zum Nachmittag entscheiden, ob ein Haftantrag gestellt wird", sagte am Donnerstag ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Potsdam. "Es laufen noch Vernehmungen", sagte der Sprecher weiter.

