Paris (AFP) Die Arbeitslosenquote in Frankreich ist erstmals seit vier Jahren unter die symbolisch wichtige Zehn-Prozent-Marke gesunken. Im zweiten Quartal 2016 ging die Quote im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Punkte auf 9,9 Prozent zurück, wie das französische Statistikamt Insee am Donnerstag mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit 2012. Werden die französischen Überseegebiete herausgerechnet, betrug die Arbeitslosenquote 9,6 Prozent.

