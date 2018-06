Barcelona (SID) - Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona muss am Samstag zum Saisonstart gegen Betis Sevilla auf seinen Innenverteidiger Javier Mascherano verzichten. Wie der Verein bekannt gab, hatte sich der 32 Jahre alte Argentinier beim 3:0-Sieg gegen den FC Sevilla im Supercup-Rückspiel am Donnerstag am Oberschenkel verletzt und wird noch etwa eine Woche ausfallen.