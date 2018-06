Tegucigalpa (AFP) Der mittelamerikanische Staat Honduras hat ein Drittel seiner leitenden Polizeibeamten wegen Verbindungen zur organisierten Kriminalität entlassen. Von 946 überprüften Polizisten mit Führungsfunktion seien 313 von ihren Posten entbunden worden, heißt es in einem Bericht, den eine Sonderkommission am Mittwoch in der Hauptstadt Tegucigalpa dem Parlament vorlegte. Das Gremium will nun rund 10.000 Polizisten niedrigerer Rangstufen überprüfen.

