Eisenhüttenstadt (dpa) - Der in Brandenburg festgenommene Islamkonvertit hegt laut Polizei offensichtlich Sympathien für den IS. Die Ermittler konnten aber "bisher keine Hinweise auf konkrete Vorbereitungen für einen Anschlag auf das Eisenhüttenstädter Stadtfest finden". Das habe eine erste Auswertung sichergestellter Gegenstände und Datenträger ergeben. Eigene Verbindungen des Mannes zum IS habe die Polizei nicht feststellen können. Der 27-Jährige war nach einem Hinweis aus der Bevölkerung vorläufig festgenommen worden, der Einsatz des SEKs hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

