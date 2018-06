Tripolis (AFP) Bei zwei Selbstmordanschlägen in Libyen sind am Donnerstag mindestens zehn Soldaten der UN-gestützten Einheitsregierung in Libyen getötet worden. Wie die Pressestelle der Regierung weiter mitteilte, explodierten in Gharbiyate im Westen der Küstenstadt Sirte zwei mit Sprengstoff gefüllte Fahrzeuge in der Nähe eines Zentrums zur Ausgabe von Nahrungsmitteln, Munition und anderem Material für die Soldaten. Die Todesopfer und 20 Verletzte wurden in ein Feldlazarett in Sirte gebracht.

