Rio de Janeiro (SID) - Die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben ihren Olympiasieg in Rio mit einer rauschenden Party-Nacht gefeiert. "Es ging schon bis sechs, sieben Uhr morgens", sagte Walkenhorst (25) am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) mit heiserer Stimme in der ARD.

Die "Golden Girls" berichteten, dass sie nach ihrem Triumph an der Copacabana "den ein oder anderen Caipirinha" getrunken hätten. "Aber wir haben uns noch benommen", meinte die 30-jährige Ludwig schmunzelnd und lobte Olympia-Debütantin Walkenhorst: "Im Finale die Coolste zu sein, das ist nicht normal."

Das Endspiel am berühmtesten Strand der Welt zwischen den Europameisterinnen aus Hamburg und den Weltmeisterinnen Agatha und Barbara (Brasilien) hatte am Mittwochabend erst um 23.59 Uhr Ortszeit begonnen. 66 Minuten später bekamen Ludwig und Walkenhorst nach dem 21:18, 21:14 als erstes europäisches Frauen-Team olympische Medaillen überreicht.