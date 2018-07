Rio de Janeiro (dpa) - Mit dem ersten Olympiasieg für ein deutsches Frauen-Duo krönen die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst den Tag. Zudem holen die deutschen Tischtennis-Spieler wie auch die Springreiter Bronze.

Die wichtigsten Ergebnisse vom Abend und der Nacht:

- Beachvolleyball: Mit einer erneuten Demonstration der Stärke holen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst den ersten Olympiasieg für Deutschlands Beachvolleyball-Frauen. Die Weltranglistenersten aus Hamburg schlagen im Endspiel an der Copacabana die brasilianischen Weltmeisterinnen Agatha und Barbara mit 2:0 (21:18, 21:14).

- Fußball: Die deutschen Fußballer besiegen Nigeria mit 2:0 und treffen nun im Traumfinale auf Gastgeber Brasilien, der gegen Honduras locker 6:0 gewann. Zum großen Showdown kommt es Samstag im Maracanã. Die deutschen Tore erzielten Lukas Klostermann und Nils Petersen.

- Handball: Die deutsche Mannschaft schafft den Einzug ins Halbfinale. Der Europameister setzt sich gegen den WM-Zweiten Katar klar 34:22 durch. Gegner in der Vorschlussrunde am Freitag ist Olympiasieger und Weltmeister Frankreich.

- Hockey: Die deutschen Damen haben das Finale im Hockey verfehlt. Gegen Topfavorit Niederlande verlor die Auswahl 3:4 im Penaltyschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden.

- Leichtathletik: Die Europameisterschafts-Dritte Malaika Mihambo hat die dritte deutsche Medaille in der Leichtathletik verpasst. 6,95 Meter reichten nur zu Platz vier im Weitsprung. Es siegte die Amerikanerin Tianna Bartoletta (7,17). Über 110 Meter Hürden kam Cindy Roleder aus Leipzig in 12,74 Sekunden auf Platz fünf. Vorne gab es einen amerikanischen Dreifach-Erfolg durch Brianna Rollins vor Nia Ali (12,59) und Kristi Castlin (12,61). Über 200 Meter triumphierte die Jamaikanerin Elaine Thompson in 21,78 Sekunden vor Weltmeisterin Dafne Schippers aus den Niederlanden (21,88) und der US-Amerikanerin Tori Bowie (22,15).

- Basketball: Die hochfavorisierten US-Basketballer haben souverän das Halbfinale erreicht. Das Team um NBA-Superstar Kevin Durant bezwang Argentinien mit 105:78 und trifft nun am Freitag auf Europameister Spanien.

Die deutsche Ausbeute des zwölften Rio-Tages: Ludwig/Walkenhorst sorgen für das zwölfte Gold des deutschen Teams in Rio. Timo Boll führt die deutsche Tischtennis-Mannschaft trotz einer Nackenverletzung beim 3:1 gegen Südkorea zu Bronze. Altmeister Ludger Beerbaum bringt die Springreiter mit einem fehlerlosen Ritt ins Stechen um Platz drei, dort ist die Equipe dann besser als Kanada und gewinnt ebenfalls Bronze.

Dieser Moment wird in Erinnerung bleiben: Wegen des Verdachts auf Verwicklung in einen Olympia-Ticket-Skandal wird das irische IOC-Mitglied Patrick Hickey in Rio de Janeiro festgenommen. Der 71 Jahre alte Hickey wird am Morgen in einem Hotel nahe des Olympia-Parks in Rios Stadtteil Barra im Bademantel von der Polizei aufgegriffen, dann aber wegen seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht.

Und sonst noch? Ganz entspannt lief Superstar Usain Bolt im 200-Meter-Halbfinale und nahm sich wieder einmal Zeit für ein paar Faxen auf der Zielgeraden. In 19,78 Sekunden war der siebenmalige Olympiasieger trotzdem der Schnellste. Rivale Justin Gatlin versuchte, Kräfte zu sparen, und schied plötzlich ganz aus.

