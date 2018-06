Rio de Janeiro (SID) - Der deutsche BMX-Meister Luis Brethauer (Cottbus) steht bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im Halbfinale. Der 23-Jährige qualifizierte sich als Zweitplatzierter seines Viertelfinals für die Runde der letzten 16 Fahrer. Weltmeister Joris Daudet aus Frankreich schied dagegen aus.

Die Halbfinals, bei denen aus zwei Achter-Gruppen die jeweils vier Bestplatzierten ins Finale einziehen, beginnen am Freitag um 13.38 Uhr (18.38 Uhr MESZ). Bereits ab 13.30 Uhr (18.30 Uhr MESZ) steht das erste Halbfinale der Frauen mit der deutschen Starterin Nadja Pries (Erlangen) an.

Die BMX-Wettbewerbe sind zum dritten Mal olympisch. Bei den Männern siegte sowohl in Peking als auch in London der Lette Maris Strombergs, der am Donnerstag überraschend im Viertelfinale scheiterte. Die Medaillen werden am Freitag ab 15.00 Uhr (20.00 Uhr MESZ) vergeben.