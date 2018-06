Rio de Janeiro (SID) - Die Seglerinnen Martine Grael und Kahena Kunze haben im 49er FX die vierte Goldmedaille für das Olympia-Gastgeberland Brasilien geholt. Die Weltmeisterinnen gewannen das abschließende Medal-Race vor Rio am Donnerstag und setzten sich damit am Ende knapp vor Alex Maloney/Molly Meech (Neuseeland) durch. Victoria Jurczok und Annika Lorenz (Kiel) belegten bei der olympischen Premiere der 49er-Jolle der Frauen am Ende Rang neun.