Beirut (AFP) Die syrische Luftwaffe hat am Donnerstag nach Angaben von Aktivisten erstmals kurdische Stellungen in Hassaka angegriffen. In der nordöstlichen Stadt seien mindestens sechs kurdische Stellungen attackiert worden, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Angaben der Organisation, die sich auf ein Netzwerk von Informanten beruft, können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.