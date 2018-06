Melbourne (SID) - Der frühere australische Tennisprofi Andrew Florent ist im Alter von 45 Jahren an Darmkrebs gestorben. Das teilte die Spielerorganisation ATP mit. Florent, genannt "Flory", hatte 2001 auf Platz 13 der Doppel-Weltrangliste gestanden und in seiner Karriere die Turniere in St. Pölten (1994 sowie 1990) und in Adelaide (1998) mit unterschiedlichen Partnern gewonnen.