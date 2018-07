Rio de Janeiro (SID) - Rafael Nadal (30) ist überraschend bereits im Achtelfinale des ATP-Hartplatzturniers in Cincinnati/USA ausgeschieden. Der an Position drei gesetzte Spanier, der bei Olympia in Rio am vergangenen Wochenende das Bronze-Match im Einzel verloren hatte, musste sich Borna Coric aus Kroatien klar mit 1:6, 3:6 geschlagen geben.

Der erst gerade von einer Handgelenksverletzung genesene Nadal leistete sich im Duell mit dem 19-Jährigen insgesamt 29 unerzwungene Fehler. Der Paris-Rekordsieger wirkte angeschlagen und müde. Das Turnier im US-Bundesstaat Ohio hatte Nadal 2013 gewonnen - im vergangenen Jahr war er ebenfalls im Achtelfinale gescheitert.

Die Hartplatzveranstaltung gilt als Härtetest für die anstehenden US Open in New York (29. August bis 11. September). In Rio hatte sich Linkshänder Nadal die Goldmedaille im Doppel an der Seite seines Kumpels Marc Lopez gesichert.