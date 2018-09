Bangkok (AFP) Eine Woche nach der Anschlagserie in Thailand befinden sich 15 Verdächtige im Gewahrsam des Militärs. Sie würden in einer Kaserne in Bangkok festgehalten, teilte die Junta am Donnerstag mit. Zudem laufe die Fahndung nach zwei weiteren Verdächtigen, die zwischenzeitlich entlassen worden seien. Menschenrechtsaktivisten beklagten, dass die Festgenommenen keinen Kontakt zu Anwälten hätten und forderten mehr Transparenz bei den Ermittlungen.

