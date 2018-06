Wolfsburg (dpa) - Nach dem angekündigten Produktionsstopp bei VW bangen Autokäufer um die Lieferung ihrer Autos. Man habe die ersten Anrufe von besorgten Kunden erhalten, ob das Auto pünktlich komme, sagte ein VW-Händler aus Solingen. Wegen eines Streits mit einem wichtigen Zulieferer für Getriebeteile muss VW unter anderem im Wolfsburger Stammwerk die Bänder für den Golf anhalten. In Emden steht wegen des Problems bereits Kurzarbeit an. Auch ein anderer Teilehersteller liefert zur Zeit nicht. VW will dagegen juristisch vorgehen.

