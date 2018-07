Mainz (AFP) Ein seit fast zwei Monaten vermisster Mainzer Student ist vermutlich bei einem Sturz in den Allgäuer Alpen ums Leben gekommen. Im Oytal bei Oberstdorf wurde am Dienstag die Leiche eines Mannes gefunden, wie die Polizei Mainz am Freitag mitteilte. Die Ermittler gehen aufgrund der Ausweispapiere davon aus, dass es sich um den 25-jährigen Benedikt M. handelt.

