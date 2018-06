Köln (SID) - Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) will in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) die Aus-, Weiter- und Fortbildung von Trainern massiv ausbauen. Mit Blick auf die Heim-WM in Köln und Paris im Mai 2017 wird es ab dem kommenden Jahr eine DEB-Trainerakademie geben.

Des Weiteren werden die Verantwortlichkeiten im Bereich Sport neu strukturiert. Der frühere Nationalspieler Michael Bakos wird künftig als DEB-Verbandskoordinator tätig sein, und verantwortet unter anderem die Talent- und Vereinsbetreuung. Sein Vorgänger Ernst Höfner wird ab sofort im praktischen Bereich der Trainingsarbeit sowie vor Ort bei den Vereinen tätig sein.