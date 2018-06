Frankfurt/Main (SID) - Die zweite Runde des DFB-Pokals wird am 26. August im Anschluss an das Bundesliga-Auftaktspiel zwischen Bayern München und Werder Bremen (20.30/Sky und ARD) ausgelost. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. Als "Losfee" im Sportschau Club (ab 22.45) agiert Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff. DFB-Vizepräsident Peter Frymuth übernimmt die Rolle des Ziehungsleiters.