Manchester (dpa) - Manchester United hat beim Debüt von Rekordtransfer Paul Pogba den zweiten Saisonsieg eingefahren. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann gegen den FC Southampton mit 2:0. Zlatan Ibrahimovic brachte ManUnited mit einem wuchtigen Kopfball in der 36. Minute nach Flanke von Wayne Rooney in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte der Neuzugang von Paris Saint-Germain per Foulelfmeter. Pogba spielte im defensiven Mittelfeld neben Marouane Fellaini. Der Franzose war für rund 105 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichtet worden.

