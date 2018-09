Rom (SID) - Die Rückkehr von Nationalspieler Antonio Rüdiger ins Training des AS Rom ist trotz guten Heilungsverlaufs weiterhin offen. "Ich möchte ungern einen genauen Tag nennen, wann ich vermutlich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Das baut nur unnötig Druck auf", sagte Rüdiger vor der am Wochenende beginnenden Saison in der italienischen Liga dem SID.

Unerwartete Rückschläge nach seinem im ersten Training im EM-Quartier erlittenen Kreuzbandriss habe es aber nicht gegeben, versicherte der 23 Jahre alte Abwehrspieler. "Es läuft bisher alles sehr gut in der Reha, ich gebe jeden Tag Gas und bin zuversichtlich, dass ich schneller zurückkommen werde als viele erst dachten", erklärte er: "Mein Ziel ist es, spätestens im Spätherbst wieder auf dem Platz gegen den Ball treten zu können!"