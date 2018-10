Köln (dpa) - YouTube-Stars haben Tausende Fans in Köln in Aufregung versetzt. Heute begannen die sogenannten Videodays in der Lanxess Arena - ein Treffen der Szenegrößen von der Video-Plattform mit vielen Jugendlichen. Der erste Tag widmet sich der Musik, die viele YouTube-Stars mittlerweile machen. Auch ein Song-Contest mit Nachwuchs-Sängern stand auf dem Show-Programm. Auf Massen-Autogrammstunden und Selfie-Gewitter mussten die Fans hingegen noch etwas warten - sie sind erst für den zweiten Tag geplant.

