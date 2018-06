Rom (AFP) Der Tod von zwei kleinen syrischen Mädchen auf der Flucht über das Mittelmeer hat einmal mehr die erschütternden Schicksale von Kindern aus dem Bürgerkriegsland deutlich gemacht. Ein gerade einmal acht Monate altes Mädchen sowie eine Fünfjährige seien nach dem Bootsunglück am Donnerstag vor der Küste Libyens tot geborgen worden, teilten die in Malta ansässige Hilfsorganisation Moas und das italienische Rote Kreuz am Freitag mit.

