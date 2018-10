Berlin (dpa) - Ungeachtet aktueller Misstöne hat Bundeskanzlerin Angela Merkel "eine besondere Verbindung" zwischen Deutschland und der Türkei betont. Das werde auch so bleiben, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Was das deutsch-türkische Verhältnis besonders mache, seien die über drei Millionen türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben. Zwar gebe es auch enttäuschende Beispiele offenbar nicht gelungener Integration. Andererseits wäre es ganz falsch, davon auf alle drei Millionen Türkischstämmigen in Deutschland zu schließen, so Merkel.

