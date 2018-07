Rio de Janeiro (SID) - Superstar Usain Bolt (Jamaika) hat bei den Olympischen Spielen seine zweite von drei möglichen Goldmedaillen gewonnen. Der 29-Jährige kürte sich in 19,78 Sekunden als erster Sprinter der Geschichte zum dritten Mal in Serie zum Olympiasieger über 200 m. Silber holte wie schon über 100 m der Kanadier Andre de Grasse in 20,02 Sekunden vor dem Franzosen Christophe Lemaitre (20,12).

Bolt hatte schon über die 100 m triumphiert und peilt nun sein persönliches Triple-Triple an: Den dritten Gold-Hattrick über 100 m, 200 m und 4x100 m nach 2008 und 2012. Mit dann neun Goldmedaillen würde er mit dem Finnen Paavo Nurmi (1920 bis 1928) und Carl Lewis aus den USA (1984 bis 1996) gleichziehen.

US-Sprinter Justin Gatlin war überraschend im Halbfinale gescheitert, für die Deutschen Julian Reus (Wattenscheid), Aleixo Platini Menga (Leverkusen) und Robin Erewa (Wattenscheid) war im Vorlauf Endstation.