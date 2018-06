Berlin (dpa) - Der Musiker und Grammy-Preisträger Barry Gibb will einige neue Songs live mit Band vorstellen. Wie Sony Music ankündigt, lädt der 69-Jährige zu einer "Rehearsal Session" in sein Studio in Miami, Florida, ein. Danach will er Fragen des Publikums beantworten.

Das Konzert wird mitgefilmt und diesen Sonntag (21. August) ab 1 Uhr deutscher Zeit als Stream bei Youtube und auf der Website des Künstlers übertragen.

Barry Gibb und seine inzwischen gestorbenen Brüder Robin und Maurice konnten seit den 60er Jahren als die Bee Gees international Erfolge feiern. Zu ihren größten Hits zählen "Stayin' Alive" und "How Deep Is Your Love".

Barry Gibbs Soloalbum soll "In The Now" heißen und am 7. Oktober erscheinen.

