VW kündigt harte Gangart gegen Lieferstopp an - bis zur Ordnungshaft

Wolfsburg (dpa) - Im Streit mit zwei Zulieferern will Volkswagen alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um ein Ende des Lieferstopps bei seinen externen Partnern durchzudrücken. Am Ende könnte also der Gerichtsvollzieher zur Not mit der Polizei im Schlepptau die dringend benötigten Teile vom Lieferanten holen. Der Autobauer sei gezwungen, "die zwangsweise Durchsetzung der Belieferung vorzubereiten, und zwar mit den uns zur Verfügung stehenden gesetzlich vorgesehenen Mitteln. Dazu gehören Ordnungsgeld, Ordnungshaft, Beschlagnahme, die über das Gericht beantragt werden", sagte ein VW-Sprecher am Freitag und bestätigte entsprechende Informationen der "Süddeutschen Zeitung". Nach dem angekündigten Produktionsstopp bangen Autokäufer um die Lieferung ihrer Autos.

Postbank bittet zur Kasse: Viele Kunden müssen für Girokonto zahlen

Bonn (dpa) - Viele Kunden der Postbank müssen künftig für ihr Girokonto Geld bezahlen. Verschont von höheren Kontogebühren bleiben weitgehend junge Leute und Kunden mit einem höheren monatlichen Geldeingang. Die größte Privatkundenbank Deutschlands kündigte am Freitag in Bonn die Änderungen an. In Kraft treten die Neuregelungen zum 1. November 2016. Hintergrund der Maßnahme sind die anhaltend niedrigen Zinsen, die auf die Ergebnisse drücken. Das Marktumfeld mache es immer schwerer, mit dem Girokonto Geld zu verdienen, begründete Postbank-Vorstand Susanne Klöß den Schritt. In den vergangenen Monaten hatten bereits einige Banken und Sparkassen Gebühren erhöht. Erstmals führt die Postbank nun ein Online-Konto mit einer monatlichen Grundgebühr von 1,90 Euro ein.

Schlechte Ernte 2016 bringt Bauern in Bedrängnis

Berlin (dpa) - Die Ernte in Deutschland fällt diesmal drastisch schlechter aus und bringt nach tausenden Milchbauern weitere Höfe in Bedrängnis. "Vielen Ackerbauern geht das Geld jetzt auch aus", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied bei der Vorlage einer Erntebilanz am Freitag. Wegen ungünstigen Wetters zeichnet sich bei Getreide ein Minus von elf Prozent auf 43,5 Millionen Tonnen ab - weniger waren es zuletzt vor fünf Jahren. Auch bei Raps dürften mit 4,5 Millionen Tonnen elf Prozent weniger hereinkommen als im Vorjahr. Angesichts niedriger Weltmarktpreise für viele Produkte hoffen die deutschen Landwirte auf weitere staatliche Krisenhilfen von 100 Millionen Euro. "Die Ernte in diesem Jahr war eine reine Nervenprobe", sagte Rukwied. Regen habe die Arbeiten vielerorts unterbrochen.

Auftragsschwemme im Handwerk verlängert Wartezeit

Berlin (dpa) - Angesichts des Baubooms in deutschen Städten wird die Suche nach einem Handwerker mancherorts zum Geduldspiel. Grund dafür sei der hohe Auftragsbestand und zum Teil ein Mangel an Fachkräften, heißt es bei den Verbänden der Branche. "Im ersten Halbjahr waren die Betriebe des Baugewerbes im Durchschnitt für die kommenden 9,4 Wochen ausgelastet, beim Ausbauhandwerk waren es 7,9 Wochen", sagte der Geschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Karl-Sebastian Schulte, der Deutschen Presse-Agentur. "Das kann im Einzelfall dazu führen, dass man den gesuchten Handwerker nicht umgehend bekommt", erklärte Schulte. Auch der Zentralverband Sanitär Heizung Klima berichtet von hoher Nachfrage.

Borussia Dortmund beißt sich im Kreis der europäischen Topclubs fest

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat mit einem wirtschaftlich und sportlich starken Jahr seine Ambitionen als Topclub im europäischen Fußball untermauert. Mit dem vereinseigenen Rekordumsatz von 376 Millionen Euro dürfte der börsennotierte BVB trotz aller englischer Finanzkraft seinen Platz unter den ersten Zwölf der umsatzstärksten Clubs halten, auch wenn in Rankings Transfergewinne rausgerechnet werden. Ohne die Verkäufe von Leistungsträgern wie Mats Hummels zum FC Bayern und Ilkay Gündogan zu Manchester City wäre der Umsatz zwar schmaler ausgefallen, hätte die Vorjahresmarke von 276 Millionen Euro aber auch übertroffen. Auch ohne Champions League sorgten TV-Gelder, Merchandising, Ticket-Verkauf und Sponsorengelder im Geschäftsjahr 2015/16 (30. Juni) für eine Steigerung. Der deutlich erhöhte Gewinn von 29,4 (Vorjahr: 5,5) Millionen Euro stimmte Club-Chef Hans-Joachim Watzke zuversichtlich.

Deutsche-Bank-Kronzeuge lehnt Millionenprämie der Börsenaufsicht ab

New York/Frankfurt (dpa) - Aus Enttäuschung über zu lasche Strafen gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Deutsche Bank hat ein Whistleblower eine Millionenprämie der US-Börsenaufsicht SEC abgelehnt. Obwohl er den Regulierern Hinweise auf dubiose Geschäftspraktiken des Geldhauses gegeben habe, die im Mai 2015 auch zu einem Vergleich über 55 Millionen Dollar geführt hätten, seien die hochrangigen Verantwortlichen straffrei davongekommen, kritisiert der Ex-Mitarbeiter Eric Ben-Artzi in einem am Freitag veröffentlichten Gastbeitrag in der "Financial Times". Die Deutsche Bank wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Fall äußern.

Dax nach zuletzt gutem Lauf etwas schwächer

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach seinem zuletzt starken Lauf am Freitag nachgegeben. Der Leitindex Dax war im frühen Handel fast bis auf die Marke von 10 500 Punkten zurückgefallen, bevor er sich wieder etwas erholte. Am frühen Nachmittag blieb aber noch ein Minus von 0,54 Prozent auf 10 546,08 Punkte. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,21 Prozent am Vortag auf minus 0,23 Prozent. Der Kurs des Euro notierte bei 1,1314 US-Dollar. Ein Dollar kostete damit 0,8839 Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,1321 Dollar festgesetzt.