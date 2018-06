Rio de Janeiro (dpa) - Das deutsche Team hat kurz vor Ende der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro noch einige Medaillenchancen. Am Freitag gehen einige Einzelkämpfer und zwei Mannschaften aussichtsreich an den Start.

TAEKWONDO: Schwester und Bruder hoffen auf eine Medaille: Kommt Rabia Gülec bis zu den Medaillenkämpfen, hätte die Nürnbergerin einen sehr langen Tag. In der Klasse bis 67 Kilogramm startet die EM-Dritte im Achtelfinale um 14.30 Uhr. Das Finale wäre um 03.00 Uhr. Ihr Bruder Tahir Gülec hat im Erfolgsfall in der Klasse bis 80 Kilogramm ein ähnliches Programm vor sich. "Ich fliege nach Rio, um die Goldmedaille zu holen", hatte der Weltmeister von 2013 angekündigt. Sein Achtelfinale beginnt um 17.15 Uhr, der Kampf um Gold ist für 03.15 angesetzt.

HOCKEY: Die deutschen Hockey-Damen können mit einem Erfolg über Neuseeland Bronze holen (17.00 Uhr). Ein Sieg ist machbar, aber keine Pflicht. "Wir haben unsere Möglichkeiten hier weit übertroffen", sagte Hockey-Verbandschef Wolfgang Hillmann.

SPRINGREITEN: Nach Bronze im Team-Wettbewerb rechnen sich die drei deutschen Starter auch im Einzel Medaillen-Chancen aus. Im zweiten Umlauf (18.30 Uhr) wird sich entscheiden, welche Plätze Christian Ahlmann, Meredith Michaels-Beerbaum und Daniel Deußer belegen.

BOXEN: Artem Harutyunyan hat vor dem Halbfinale (19.45 Uhr) nichts mehr zu verlieren: Bronze ist dem 26 Jahre alten Halbweltergewichtler aus Hamburg schon mit dem Einzug in die Vorschlussrunde sicher. Die unterlegenen Halbfinalisten werden automatisch Dritter. Um am Sonntag um Gold zu boxen, muss Harutyunyan seinen Kontrahenten Lorenzo Sotomayor Collazo aus Aserbaidschan besiegen.

BMX-RENNEN: Nadja Pries will ihr Halbfinale (19.00 Uhr) überstehen und im Finale (20.00 Uhr) fahren. Die 22 Jahre alte Psychologiestudentin ist jedoch Außenseiterin.

HANDBALL: Die deutsche Mannschaft kann sich Silber sichern: Sollte das Team von Trainer Dagur Sigurdsson Frankreich besiegen (20.30 Uhr), steht es am Sonntag im Finale. Die Aufgabe ist zwar knifflig, Frankreich ist Olympiasieger. Doch die Deutschen treten als Europameister selbstbewusst an: "Noch zwei Siege, dann haben wir das Ding gewonnen", sagte Torhüter Andreas Wolff nach dem Viertelfinale.

FUSSBALL: Deutschlands Fußballerinnen träumen davon, im Maracanã-Stadion gegen Schweden erstmals Olympiasieger zu werden (22.30 Uhr). "Das ist der Wahnsinn, dass mein letztes Spiel mit der Frauen-Nationalmannschaft in diesem Stadion stattfindet, sprich im Finale", sagte Bundestrainerin Silvia Neid. "Wir wollen ein i-Tüpfelchen auf das Ganze setzen. Wir würden diese Goldmedaille so gerne gewinnen." Doch das Team aus Skandinavien ist ein unangenehmer Gegner: Schweden bezwang jeweils im Elfmeterschießen Weltmeister USA (Viertelfinale) und Gastgeber Brasilien (Halbfinale).

MODERNER FÜNFKAMPF: Schafft Lena Schöneborn ihr zweites Olympia-Gold nach 2008? Sie ist Zweite, ihr gelang mit 24 Siegen und 11 Niederlagen im Fechten ein gutes Ergebnis. "Es hätte ein bisschen besser sein können, aber es hätte auch schlechter sein können, deswegen ist es in Ordnung", sagte sie. Nach der letzten Disziplin (23.00 Uhr), der Kombination aus Schießen und Laufen klärt sich die Medaillenfrage. Zuvor muss Schöneborn zum Springreiten, Bonusfechten und Schwimmen antreten.

STABHOCHSPRUNG: Zwei deutsche Frauen haben ab 01.30 Uhr die Chance auf eine Medaille: Lisa Ryzih und Martina Strutz. Beiden gelang souverän die Qualifikation für das Finale.

4 X 100-METER-STAFFELN: Erst sind die Damen in der Staffel dran (03.15 Uhr), dann die Herren (03.35 Uhr). Wenn es bei den Männern nach Plan läuft, kommt es zum Showdown zwischen den USA und Jamaika. Im Mittelpunkt wird Superstar Usain Bolt stehen, der bei seinem voraussichtlich letzten Olympia-Lauf Gold holen will. Es wäre seine dritte goldene Medaille in Rio nach den Siegen über 100 und 200 Meter - und die insgesamt neunte seiner Karriere. Bei den Damen zogen die Deutschen ins Finale ein.

