Rio de Janeiro (dpa) - Das deutsche Team hat kurz vor Ende der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro noch einige Medaillenchancen. Heute gehen einige Einzelkämpfer und zwei Mannschaften aussichtsreich an den Start. Die deutschen Hockey-Damen können mit einem Erfolg über Neuseeland Bronze holen. Und die deutschen Handballer können sich Silber sichern: Sollte das Team von Trainer Dagur Sigurdsson Frankreich besiegen, steht es am Sonntag im Finale.

