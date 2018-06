Bratislava (AFP) Die Slowakei will Patrouillen einer rechtsextremen Bürgerwehr in Eisenbahnen verbieten, die sich gegen Angehörige der Roma richteten. Das Bahngesetz solle so geändert werden, dass nur noch die Polizei in Zügen und Bahnhöfen patrouillieren darf, sagte der Sprecher des Justizministeriums, Peter Bubla, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Es wurde erwartet, dass die Gesetzesänderung ohne Probleme das Parlament passiert, wo die Regierung von Robert Fico die klare Mehrheit hat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.