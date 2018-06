Los Angeles (AFP) Acht Jahre lang haben die Rocker der US-Kultband Metallica kein Album mehr herausgebracht. Nun kündigten die Musiker für November eine neue Platte an. "Sie existiert wirklich!", schrieb die Band um Frontmann James Hetfield am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite. "Wir wissen, dass es eine Weile gedauert hat." Nun könne sie aber "voller Stolz" die neue Platte ankündigen, die den Titel "Hardwired... To Self-Destruct" trägt und im November in den Handel kommt.

