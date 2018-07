Berlin (AFP) In den vergangenen Monaten sind in Deutschland rund hundert rechtsextreme Musikveranstaltungen abgehalten worden. Das Bundesinnenministerium zählte im ersten Halbjahr 40 Konzerte und 49 sogenannte Liederabende im kleineren Rahmen, wie aus Angaben für die Linksfraktion hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP am Samstag vorlagen. Hinzu kamen demnach mehrere Auftritte von Musikern oder Bands bei Veranstaltungen der rechtsextremen NPD. Allein im zweiten Quartal waren es vier.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.