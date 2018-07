Rio de Janeiro (SID) - Die deutschen Handballer sind nach der unglücklichen Halbfinal-Niederlage gegen Frankreich (28:29) heiß auf die olympische Bronzemedaille. "Wir haben das große Ziel, mit etwas anderem als der Akkreditierung um den Hals nach Hause zu kommen", sagte Kapitän Uwe Gensheimer nach dem Abschlusstraining am Samstag in Rio.

Im Spiel um Platz drei gegen den WM-Dritten Polen am Sonntag (10.30 Uhr OZ/15.30 Uhr MESZ) wolle sich das Team "für das bislang sehr, sehr gute Turnier belohnen", meinte Gensheimer. Die Erinnerungen an Polen sind gut: In der Vorrunde hatte das deutsche Team gegen den Nachbarn im zweiten Turnierspiel mit 32:29 gewonnen.

"Die Polen haben sich seitdem gesteigert", sagte Gensheimer und warnte besonders vor dem früheren Bundesliga-Profi Karol Bielecki. "Er spielt ein überragendes Turnier. Der haut die Dinger aus zwölf Metern in den Winkel. Da müssen wir in der Abwehr rausgehen", sagte der Linksaußen.

Bundestrainer Dagur Sigurdsson sieht beide Mannschaften auf Augenhöhe. "Das wird ein 50:50-Spiel", sagte der Isländer und versicherte, dass die deutsche Niederlage gegen Frankreich "komplett raus" aus den Köpfen sei. Auch Polen hatte sein Halbfinale denkbar knapp mit 28:29 nach Verlängerung gegen Dänemark verloren.