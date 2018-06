Istanbul (dpa) - Die Türkei hat vor einem erwarteten Besuch des US-Vizepräsidenten Joe Biden eine Festnahme des in den USA lebenden Predigers Fetullah Gülen gefordert. Gülen - der von der Regierung in Ankara als Drahtzieher des gescheiterten Putschversuches bezeichnet wird - solle in zeitweisen Arrest genommen werden, forderte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte bereits die Auslieferung Gülens verlangt. Biden und US-Außenminister John Kerry werden türkischen Angaben zufolge am Mittwoch die Türkei besuchen. Gülen bestreitet die Vorwürfe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.