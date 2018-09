Rio de Janeiro (SID) - Usain Bolts historisches "Triple-Triple" ist perfekt: Der Sprintstar hat bei den Sommerspielen in Rio auch Gold mit der jamaikanischen 4x100-m-Staffel gewonnen und damit seinen insgesamt neunten Olympiasieg gefeiert. Nach den Siegen über 100 und 200 m war es das dritte Gold für Bolt in Rio. Das war ihm bereits 2008 in Peking und 2012 in London gelungen.

Die jamaikanische Staffel siegte am Freitagabend in 37,27 Sekunden vor Japan (37,60) und Kanada (37,64). Das ursprünglich drittplatzierte US-Quartett wurde disqualifiziert. Das deutsche Quartett um den deutschen Meister Julian Reus war im Vorlauf ausgeschieden.