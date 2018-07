Rio de Janeiro (dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach hat die Vergabe der Olympischen Spiele an Rio de Janeiro trotz der organisatorischen Defizite noch einmal verteidigt. "Diese Spiele wurden nicht in einer Luftblase organisiert, sondern in einer Stadt mit sozialen Problemen und Unterschieden. Das Leben ging weiter während der Spiele", sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees auf seiner Abschluss-Pressekonferenz. Es sei richtig gewesen, die Herausforderungen von ersten Sommerspielen in Südamerika anzunehmen, fügte Bach hinzu.

