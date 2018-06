Rio de Janeiro (dpa) - Rennkanutin Sabrina Hering hat unmittelbar nach ihrer olympischen Silbermedaille mit dem Kajak-Vierer der deutschen Frauen in Rio einen Heiratsantrag ihres Freundes Paul angenommen. Das bestätigte die 24-jährige Hannoveranerin - und gab an, ihrem Freund mit "Ja" geantwortet zu haben. Noch in der Mixed-Zone präsentierte sie Reportern den soeben erhaltenen Verlobungsring. Hering hatte zuvor mit Franziska Weber, Tina Dietze und Steffi Kriegerstein Silber im Vierer über 500 Meter geholt.

