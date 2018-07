Rio de Janeiro (SID) - Mehr Gold als in London, aber weniger Medaillen als geplant: Schon vor dem Abschluss der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) eine zwiespältige Bilanz gezogen. "50 Prozent mehr Goldmedaillen - das ist nicht so schlecht. Mit diesem Schicksal würden viele gerne tauschen", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Samstag im Deutschen Haus: "Da könnte man sich natürlich zurücklehnen und sagen: Wir lassen die Dinge so laufen. Aber das wäre falsch."

Denn die deutschen Athleten, die zu diesem Zeitpunkt 16 Olympiasiege feierten, können den vorgegebenen "Medaillenkorridor" von 42 bis 71 Medaillen nicht mehr erreichen. Auch die Gesamtzahl von 2012 (44 Medaillen) ist außer Reichweite. Bis Samstagmittag Ortszeit stand 38-mal Edelmetall zu Buche. "Wenn man alles analysiert, muss man feststellen: Es gibt Handlungsbedarf", sagte Hörmann.

Eine bessere Ausbeute verspielten vor allem Leichtathleten und Schwimmer mit ihrem enttäuschenden Abschneiden. "In den Kernsportarten sind wir deutlich schwächer als die, die ganz oben stehen", stellte Dirk Schimmelpfennig, der Sportliche Leiter der deutschen Olympiamannschaft, fest: "Vor allem die Schwimmer haben den Anschluss an die Weltspitze verloren." Erstmals seit 84 Jahren fliegen diese ohne eine einzige Medaille nach Hause.

Hörmann machte eine eigene Medaillenrechnung auf. "Es werden rund 150 Medaillengewinner nach Deutschland zurückkehren", sagte der DOSB-Präsident, "das ist jeder dritte im deutschen Team." Hintergrund ist der große Erfolg in den Mannschaftssportarten: Beide Fußballteams und beide Hockeymannschaften, aber auch beide Tischtennisteams und der Ruderachter gewannen Edelmetall. Die Handballer haben noch die Chance auf Bronze.