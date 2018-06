Hassaka (AFP) Trotz einer US-Warnung sind syrische Kampfflugzeuge erneut Einsätze gegen kurdische Stellungen in Hassaka geflogen. Flugzeuge der syrischen Luftwaffe waren die ganze Nacht und bis in die frühen Morgenstunden über der Stadt im Nordosten Syriens zu hören, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mitteilte. Allerdings konnte die oppositionsnahe Organisation in Großbritannien nicht sagen, ob die Flugzeuge dabei auch Bomben abwarfen.

