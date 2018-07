Reinfeld (dpa) - Innerhalb von fünf Tagen sind im schleswig-holsteinischen Reinfeld zwei Pythonschlangen entdeckt worden. Am Morgen hätten Passanten ein etwa zweieinhalb Meter langes Reptil auf einer Straße in der Nähe einer Grünfläche entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Ein fachkundiger Kollege aus Lübeck habe die sogenannte Teppichpython eingefangen. In der Nähe der Grünfläche war bereits am Dienstag ein ebenfalls 2,5 Meter langer Australischer Python eingefangen worden. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass jemand die Tiere absichtlich dort ausgesetzt hat.

